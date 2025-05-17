Сенатор оценил слова Зеленского об Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал бутафорскими аргументы Владимира Зеленского относительно территориальной целостности Украины.
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