5 правил жизни богатых людей, которые полезно знать всем

5 правил жизни богатых людей: применяйте их уже сейчас, и многое изменится! 1-е правило. Наращивайте активы и создавайте себе пассивный доход Это основная идея книги “Богатый папа, бедный папа” Роберта Кийосаки – одной из самых популярных книг о бизнесе.