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Известный режиссер жестко отреагировал на выходку Ахеджаковой в адрес армии России

Известный режиссер жестко отреагировал на выходку Ахеджаковой в адрес армии России

Артистка продолжает привлекать внимание к себе и своей позиции. Старт специальной военной операции по защите мирного населения двух республик Донбасса оказал колоссальное влияние на все мировое пространство и течение жизни внутри нашей страны.

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