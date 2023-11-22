TAC: США применяют на Тайване те же методы, что на Украине

США хотят спровоцировать конфликт с Китаем, чтобы военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы, для этого Вашингтон использует на Тайване те же методы, что применял против России на Украине, предположили в американском журнале American Conservative.
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