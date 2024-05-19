НПЗ в Славянске-на-Кубани атаковали украинские БПЛА со стальными шариками

Беспилотники ВСУ, атаковавшие в ночь на 19 мая Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков, сообщил директор по комплексной безопасности компании Эдуард Труднев.