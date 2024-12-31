Житель Новомичуринска Ян Синцов почти месяц не выходит на связь, его ищут волонтёры и полицейские

В последнее время мужчина живёт в Москве.28 декабря в полицию обратилась жительница Новомичуринска с заявлением о пропаже своего 34-летнего двоюродного брата Яна Синцова, проживавшего последние годы в Москве.
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