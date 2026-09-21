2027-й год будет критическим. "После него - только пропасть"

Украину ждёт самая тёмная и холодная зима за все годы Спецоперации. Эксперты признают, что 2027-й год будет критическим, и добавляют: "После него - только пропасть".
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