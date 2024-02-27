Анатолий Дирун – о Съезде в Приднестровье: "Резких движений не будет"

На VII Съезде депутатов всех уровней Приднестровья, который пройдет в Тирасполе 28 февраля, скорее всего, не будет никаких резких движений, но сам факт проведения этого мероприятия может послужить хорошей основой и сигналом для европейских и американских партнеров, чтобы сделать Кишинев более гибким и лояльным во взаимоотношениях с Тирасполем.