Танцевальный флэшмоб в честь Дня России всколыхнул школу Уссурийска

В средней школе № 3 Уссурийска провели флэшмоб, приуроченный ко Дню России. Участниками патриотической акции стали учащиеся 1-4 классов, отдыхающие в пришкольном лагере.
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