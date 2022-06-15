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Танцевальный флэшмоб в честь Дня России всколыхнул школу Уссурийска

Танцевальный флэшмоб в честь Дня России всколыхнул школу Уссурийска

В средней школе № 3 Уссурийска провели флэшмоб, приуроченный ко Дню России. Участниками патриотической акции стали учащиеся 1-4 классов, отдыхающие в пришкольном лагере.

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