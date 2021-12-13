Новодел из колонок так нам ничего и не предложил, слушаем s-90

Прогулявшись по местным торговым центрам снова, все таки скоро новый год, нужно же прицениться, понять какие нынче современные тенденции в области звука, что же сегодня нам может может предложить современный аудио производитель, чтобы не ударило по карману и не вогнало в кредиты - за это и поговорим и вам придётся дополнять в комментах ибо моего хождения на долго не хватило.