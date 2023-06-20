Военное обозрение

3 453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    На заборах много чего пишут...Британская пресса...
  • Виктор Луговой
    Ага. Тось и тут начинается побиралово, выцыганивание средствов. А я вот как чувствовал. Смотрю на евойное имечко и в...Литовский президе...
  • Лариса Абросимова
    ,,,.осподи сами сидят на исксственном дыхании, а туда же... ущерб России, ущербные вы наши, на кого хвост поднимаете?...Западная пресса: ...

Американский журналист: Во Львове из-за нехватки мест на военном кладбище эксгумируют останки солдат из безымянных могил

Американский журналист: Во Львове из-за нехватки мест на военном кладбище эксгумируют останки солдат из безымянных могил

Фото носит иллюстрационный характер Как бы ни пытались киевские власти скрыть колоссальные потери в ВСУ, истина, время от времени, «просачивается» наружу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх