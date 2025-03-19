Политолог Расмуссен указал на желание Европы затянуть конфликт на Украине

TASS/Mstyslav Chernov/AP Несмотря на конструктивный диалог между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Штатам придется иметь дело с Европой, которая, судя по всему, пытается "затянуть" ситуацию.
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