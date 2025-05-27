Мест в вагонах будет больше

Об этом на совещании рассказал министр транспорта российского правительства Роман Старовойт. Со ссылкой на заявления министра Крымская железная дорога пишет в Телеграм: «Увеличим емкость составов, следующих в Крым – в поездах появятся дополнительные места».
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