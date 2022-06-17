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«Флаг Бангладеш с картошкой»: в соцсетях раскритиковали логотип российского «McDonald’s»

«Флаг Бангладеш с картошкой»: в соцсетях раскритиковали логотип российского «McDonald’s»

Сеть ресторанов быстрого обслуживания, пришедшая на смену McDonald’s, выбрала логотип. Однако пользователи социальных сетей раскритиковали новую торговую марку, уличили ее разработчиков в плагиате и высмеяли эмблему за цветовую гамму и рисунок.

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