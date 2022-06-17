«Флаг Бангладеш с картошкой»: в соцсетях раскритиковали логотип российского «McDonald’s»

Сеть ресторанов быстрого обслуживания, пришедшая на смену McDonald’s, выбрала логотип. Однако пользователи социальных сетей раскритиковали новую торговую марку, уличили ее разработчиков в плагиате и высмеяли эмблему за цветовую гамму и рисунок.