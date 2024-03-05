Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек оценил комплексный подход по синхронизации программ благоустройства и капремонта в Нижнем Новгороде

Статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Муценек в рамках рабочего визита в Нижний Новгород высоко оценил комплексный подход региона по синхронизации федеральных и областных программ на примере благоустройства площади Горького.
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