67-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины, в составе которой действуют боевики запрещенных в России радикальных организаций, включая «Правый сектор», практически уничтожена при попытках удержать позиции на южнодонецком направлении.
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