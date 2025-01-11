В Госдуме предложили Прибалтику включить в состав России

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, если рассматривать пересмотр результатов Второй мировой войны, то вся Прибалтика должна стать частью России, следуя логике литовского президента Гитанаса Науседы.
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