Ростех сообщил о создании первого в мире наземного FPV-дрона-камикадзе "Депеша". Многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги» разработал входящий в Ростех холдинг «Высокоточные комплексы».
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