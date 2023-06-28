Как Семён Дежнев открыл Северный морской путь

Случилось это 375 лет назад - экспедиция к далеким берегам стартовала 28 июня 1648 года.фото: vk.com--> Когда говорят об эпохе Великих географических открытий, то чаще всего вспоминают западноевропейских мореплавателей – Колумба, Магелана, Веспучи.