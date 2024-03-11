Видимо, невидимы: российская бронетехника станет незаметной для тепловизоров

Российские ученые создали теплоизоляционное покрытие «Теплосфера» на основе полиуретана — оно затрудняет обнаружение военной техники при помощи тепловизоров, сообщили «Известиям» в Центре НТИ «Цифровое материаловедение».
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