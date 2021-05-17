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Журналисты WP назвали условие отказа Запада поддерживать Украину

Журналисты WP назвали условие отказа Запада поддерживать Украину

Украина может лишиться помощи со стороны США, если начнет наступательные действия на территории Донбасса или Крыма.

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Александр Всезнают
Я живу в Харькове, это как бы Украина. Оккупированная протоукрами, юдебандерами, часть Русского мира. Наблюдаю, что рейтинг Зелёнкина и его слуг урода, упал до ноля. Но Зелёнкин не унимается! Он уже запретил русский язык, запретил русским жить. Идет юдебандеровский геноцид русских, всего русского. Зелёнкина на Юго-востоке называют по-разному, кто дураком, кто йолопом, а кто и цудрейтером. Это шавка американских сионистов. Зачем то уже построили и продолжают строить, огромные площади новых жилых домов. Купить эти квартиры в/на Украине аборигены не в состоянии, даже спекулятивные доходы не позволяют купить даже небольшую квартиру. Даже судьи, прокуроры, мусора, чиновники государства, предпочитают себе строить 3-4 этажные хатынки, чем покупать метры в городах. Для кого построены эти миллионы квадратных метров жилья? Кого они ждут? Израиль будут переселять в/на Украину? Так и в Израиле не хватит евреев, чтоб заселить квадратные километры жилья. Клоуну Зеленкину не сказали с какой целью вложили миллиарды долларов в отмывание краж?

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