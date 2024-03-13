Сын Шарля де Голля Филипп умер в возрасте 102 лет

Global Look Press/Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de На 103-м году жизни скончался сын исторического лидера Франции, генерала Шарля де Голля, адмирал Филипп де Голль, сообщили в агентстве Agence France-Presse.
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