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Сын Шарля де Голля Филипп умер в возрасте 102 лет

Сын Шарля де Голля Филипп умер в возрасте 102 лет

Global Look Press/Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de На 103-м году жизни скончался сын исторического лидера Франции, генерала Шарля де Голля, адмирал Филипп де Голль, сообщили в агентстве Agence France-Presse.

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