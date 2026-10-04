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Нижегородская правда

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Артём Галунин был лучшим на чемпионате России по лыжному двоеборью

Артём Галунин был лучшим на чемпионате России по лыжному двоеборью

На сочинском олимпийском комплексе трамплинов «Русские горки» нижегородец выиграл оба вида программы.

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