Доходы и имущество Клычкова за 2025 год опубликовал ЦИК

Глава Орловской области Андрей Клычков заработал за 2025 год около 5 млн рублей, владеет двумя земельными участками, квартирой в Москве, мотоциклом Honda и автомобилем ЛУАЗ, а также имеет три банковских вклада.
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