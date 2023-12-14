22 случая, когда коллеги смогли удивить своими забавными идеями

Так как большую часть времени мы проводим на работе, во многом наше настроение зависит от коллег. И как же замечательно, когда они не портят его, а наоборот, делают лучше! Можно смело сказать, что ребята из этой подборки справились со своей позитивной задачей на 100%.
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