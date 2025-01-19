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Владимирские новости

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Девятиклассникам могут разрешить сдавать только два экзамена вместе четырех

Девятиклассникам могут разрешить сдавать только два экзамена вместе четырех

Депутаты указали, что такой подход «позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании В Госдуму внесён проект об обязательной сдаче после 9-го класса только двух предметов вместо четырёх — русского языка и математики, сообщает РБК.

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