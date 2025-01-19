Девятиклассникам могут разрешить сдавать только два экзамена вместе четырех

Депутаты указали, что такой подход «позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании В Госдуму внесён проект об обязательной сдаче после 9-го класса только двух предметов вместо четырёх — русского языка и математики, сообщает РБК.