Девятиклассникам могут разрешить сдавать только два экзамена вместе четырех

Депутаты указали, что такой подход «позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании В Госдуму внесён проект об обязательной сдаче после 9-го класса только двух предметов вместо четырёх — русского языка и математики, сообщает РБК.
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