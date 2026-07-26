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Наш потерянный мир

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Азаров: Украина может использовать семь сухопутных маршрутов вместо портов

Азаров: Украина может использовать семь сухопутных маршрутов вместо портов

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире «Соловьев Live» для ИС «ВЕСТИ» заявил, что Киев может использовать семь сухопутных маршрутов для перевозки грузов вместо портов, по которым наносят удары подразделения ВС РФ.

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