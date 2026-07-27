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Царьград

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ВС России ударили по острову Первомайский с британскими офицерами и штабом ВСУ

ВС России ударили по острову Первомайский с британскими офицерами и штабом ВСУ

С этого острова координируются морские операции украинских сил.По меньшей мере десять беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» приняли участие в атаке на искусственный остров Первомайский, расположенный в акватории возле Очакова.

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