ВС России ударили по острову Первомайский с британскими офицерами и штабом ВСУ

С этого острова координируются морские операции украинских сил.По меньшей мере десять беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» приняли участие в атаке на искусственный остров Первомайский, расположенный в акватории возле Очакова.
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