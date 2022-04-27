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Советские образцы и оружие НАТО: кадры трофеев ВС РФ из захваченного украинского склада

Советские образцы и оружие НАТО: кадры трофеев ВС РФ из захваченного украинского склада

Минобороны России опубликовало кадры захваченного в ходе специальной военной операции вооружения. Многие объекты были в спешке оставлены националистическими подразделениями Украины при отступлении на территории Луганской народной республики.

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