В Давосе объяснили, почему Украину грабить выгоднее, чем Африку

Для стран Евросоюза может быть крайне выгодной эксплуатация украинских месторождений. Об этом на украинском завтраке в Давосе заявил управляющий партнер консалтинговой компании «McKinsey» на Украине Александр Кравченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».