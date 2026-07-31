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Железнодорожный ультиматум Пашиняна: Ереван заговорил о миллиардных претензиях к России

Железнодорожный ультиматум Пашиняна: Ереван заговорил о миллиардных претензиях к России

В отношениях Москвы и Еревана назревает очередной острый спор. В центре внимания оказался актив, десятилетиями остававшийся в тени политических соглашений, — железные дороги Армении.

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