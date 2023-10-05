Уничтожение «Хаммера» ВСУ на Запорожском направлении попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение военнослужащими 70 мсп ВС РФ при содействии Барс-1 американского автомобиля "Хаммер" боевиков киевского режима в районе населенного пункта Малая Токмачка на Запорожском направлении.