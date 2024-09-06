Олимпийский чемпион Васильев счел паралимпийцев из РФ обиженными жизнью

Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об участии российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже, которые проходят в настоящий момент.
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