В Москве стартовали продажи седанов Kia Pegas китайской сборки 2023 года по цене от 1,6 млн рублей. Автомобиль оснащён 1,4-литровым двигателем и богатым набором опций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хитрый ход Пашиня...
- МЕ Клуб ядерных держ...
- "Украина – хороша...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым