Жительницу Мурино увезли в отдел полиции с кровью на руках В ночь на 10 сентября в квартире на бульваре Менделеева 47-летняя женщина зарезала супруга.
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Жительницу Мурино увезли в отдел полиции с кровью на руках В ночь на 10 сентября в квартире на бульваре Менделеева 47-летняя женщина зарезала супруга.