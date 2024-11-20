ЦБ: магазины без связи освободят от обязательства принимать цифровые рубли

Продавцы в местах без доступа к интернету и связи будут освобождены от обязанности принимать цифровые рубли в качестве оплаты, говорится в законопроекте, который вносит изменения в законы о Центробанке и национальной платежной системе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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