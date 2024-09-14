«Лоббировали мигрантов в Госдуме и лезли в исламское духовенство»: Подробности высылки британских послов

Военный обозреватель, журналист Андрей Медведев со ссылкой на телеграм-канал Многонационал рассказал детали высылки шестерых британских дипломатов, занимавшихся подрывной деятельностью, выслали из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии