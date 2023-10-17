Победителя республиканского конкурса молодых поэтов определили в Караганде

В Караганде подвели итоги республиканского конкурса молодых поэтов «Дүниеге келер әлі талай Қасым». Гран-при завоевал акын из Павлодарской области Жоламан Айткен, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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