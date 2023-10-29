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Отказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО – экс-советник Рейгана

Отказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО – экс-советник Рейгана

Отказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО – экс-советник Рейгана AlexCoderОтказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО – экс-советник Рейгана AlexCoder Поэтому необходимо сворачивать поддержку Киева, считает политик Отказ руководства Украины от мира с Россией возымеет для Запада крайне непростые последствия.

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