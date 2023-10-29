Отказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО – экс-советник Рейгана AlexCoderОтказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО – экс-советник Рейгана AlexCoder Поэтому необходимо сворачивать поддержку Киева, считает политик Отказ руководства Украины от мира с Россией возымеет для Запада крайне непростые последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии