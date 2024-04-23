Врачи назвали чай каркаде в числе трех супернапитков для сердца и иммунитета

Напитки могут стать дополнением к здоровому образу жизни и помочь в профилактике ряда заболеваний.В рамках программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее соведущие офтальмолог Михаил Коновалов, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус назвали три супернапитка, которые помогут укрепить здоровье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии