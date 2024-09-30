Юрист Хаминский: телефонные мошенники предлагают бесплатную замену счетчиков

Одновременно с тем, как компетентные органы, общественные организации и средства массовой информации занимаются профилактикой и предупреждением преступлений в сети интернет, мошенники изобретают новые способы, как обмануть россиян, рассказал "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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