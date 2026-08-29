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Как лишний месяц жары влияет на миллионы детей

Как лишний месяц жары влияет на миллионы детей

Ученые подсчитали: из-за изменения климата сотни миллионов детей по всему миру ежегодно сталкиваются как минимум с дополнительным месяцем опасной жары.

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