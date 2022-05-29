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В Подмосковье начали открываться первые летние кафе

В Подмосковье начали открываться первые летние кафе

В Московской области начали работать первые летние кафе. На данный момент открыто 500 сезонных веранд, которые дали 12 000 дополнительных посадочных мест в заведениях общественного питания, сообщает региональное Министерство сельского хозяйства.

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