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Это он любит намного больше, чем женщин: зачем Киркорову нужна была Стоцкая, Распутина и Пугачева

Это он любит намного больше, чем женщин: зачем Киркорову нужна была Стоцкая, Распутина и Пугачева

Его называли королем российской эстрады, но за блеском костюмов и тоннами глиттера скрывалась одна из самых скандальных личных жизней в истории шоу-бизнеса.

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