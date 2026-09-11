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Рынок падает в ожидании витка инфляции

Рынок падает в ожидании витка инфляции

Фьючерсы на американские индексы снижаются перед открытием торгов: Dow Jones теряет около 0,9%, S&P 500 — 0,4%, Nasdaq 100 — около 0,2%.

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