Рынок падает в ожидании витка инфляции

Фьючерсы на американские индексы снижаются перед открытием торгов: Dow Jones теряет около 0,9%, S&P 500 — 0,4%, Nasdaq 100 — около 0,2%.
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