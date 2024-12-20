Европа следующая: Запад готовится к Третьей Мировой войне Горячие точки будущей войны с Россией Запад видит теперь вот такНичьи не будетЕвропейцев можно понять.
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Европа следующая: Запад готовится к Третьей Мировой войне Горячие точки будущей войны с Россией Запад видит теперь вот такНичьи не будетЕвропейцев можно понять.
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