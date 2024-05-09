Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

В Москве, на Красной Площади, официально стартовал Парад Победы. 9 Мая для каждого жителя страны неизменно сопряжено с гордостью и скорбью — именно в этот день граждане со всех уголков России чтят память предков, отдавших жизнь за победу над мировым фашизмом.