Мэр Труханов заявил, что переименование улиц Одессы обнулит город

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он против переименований улиц города.Одесса / Источник: Иван Шилов (с) ИА Регнум«Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом.