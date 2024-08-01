Мэр Труханов заявил, что переименование улиц Одессы обнулит город

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он против переименований улиц города.Одесса / Источник: Иван Шилов (с) ИА Регнум«Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом.
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