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Памятнику «Челюскинской эпопеи» - быть

Памятнику «Челюскинской эпопеи» - быть

Газета «Аргументы недели» начинает публиковать ряд статей, которые будут посвящены грядущей исторической дате – окончанию легендарной «челюскинской эпопее» и учреждению высокого звания «Герой Советского Союза».

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