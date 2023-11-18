Памятнику «Челюскинской эпопеи» - быть

Газета «Аргументы недели» начинает публиковать ряд статей, которые будут посвящены грядущей исторической дате – окончанию легендарной «челюскинской эпопее» и учреждению высокого звания «Герой Советского Союза».
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