Политика как она есть

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«Слава Украине»: как нацистский клич превратился в главное приветствие в «незалежной»

«Слава Украине»: как нацистский клич превратился в главное приветствие в «незалежной»

Ожесточенные баталии вокруг появления на форме сборной Украины, которой предстоит выступать на футбольном чемпионате Евро-2021 провокационных надписей «Слава Украине!» и «Героям слава!» не только не утихают, но и становятся все более жаркими.

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